14.09.2025 06:00
Прогноз погоди у Харкові на 14 вересня
У Харкові 14 вересня небо буде ясним. Ранкові хмари швидко розсіються та більше в цей день не з’являться. Дощів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.
Народні прикмети
-
вранці з’явився мороз – чекайте ранню зиму;
-
різке похолодання – весна прийде рано;
-
якщо сьогодні тепло, зима буде м’якою;
-
дощ із грозою – ознака дощової осені;
-
сонячне тепло – передвісник теплої і ясної осені;
-
сильний вітер – взимку очікуйте морозних поривів;
-
птахи відлетіли на південь – буде сильний мороз;
-
журавлі летять на південь і голосно кричать – осінь буде теплою;
-
гуси вже вирушили на зимівлю – очікуйте коротке бабине літо і ранню зиму;
-
якщо зникли всі комахи, морози не за горами.
