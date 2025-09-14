    
14.09.2025  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 14 вересня

У Харкові 14 вересня небо буде ясним. Ранкові хмари швидко розсіються та більше в цей день не з’являться. Дощів не прогнозується.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
14 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер східний,  7 – 12 м/с.
 
Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.
 
Народні прикмети

  • вранці з’явився мороз – чекайте ранню зиму;
  • різке похолодання – весна прийде рано;
  • якщо сьогодні тепло, зима буде м’якою;
  • дощ із грозою – ознака дощової осені;
  • сонячне тепло – передвісник теплої і ясної осені;
  • сильний вітер – взимку очікуйте морозних поривів;
  • птахи відлетіли на південь – буде сильний мороз;
  • журавлі летять на південь і голосно кричать – осінь буде теплою;
  • гуси вже вирушили на зимівлю – очікуйте коротке бабине літо і ранню зиму;
  • якщо зникли всі комахи, морози не за горами.
Тэги:  погода, харків
