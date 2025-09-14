14.09.2025 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 14 вересня

У Харкові 14 вересня небо буде ясним. Ранкові хмари швидко розсіються та більше в цей день не з’являться. Дощів не прогнозується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 вересня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 21 – 26° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

вранці з’явився мороз – чекайте ранню зиму;

різке похолодання – весна прийде рано;

якщо сьогодні тепло, зима буде м’якою;

дощ із грозою – ознака дощової осені;

сонячне тепло – передвісник теплої і ясної осені;

сильний вітер – взимку очікуйте морозних поривів;

птахи відлетіли на південь – буде сильний мороз;

журавлі летять на південь і голосно кричать – осінь буде теплою;

гуси вже вирушили на зимівлю – очікуйте коротке бабине літо і ранню зиму;

якщо зникли всі комахи, морози не за горами.