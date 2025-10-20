У Холодногірському районі Харкова частково відсутнє електропостачання – фахівці працюють над відновленням

Через попередні російські обстріли та перевантаження енергомережі частина Холодногірського району Харкова залишилася без світла. Фахівці вже проводять відновлювальні роботи.
У Холодногірському районі Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
Як зазначили енергетики, знеструмлення сталося через наслідки попередніх ворожих обстрілів та перевантаження мережі.
Наразі аварійні бригади працюють над відновленням подачі електроенергії. Фахівці запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше заживити споживачів.
Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і зберігати спокій.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 20 жовтня запровадять обмеження електропостачання для промислових споживачів, а жителів Харкова та Харківської області просять максимально знизити споживання електроенергії до 15:00.
