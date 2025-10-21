    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Унаслідок нічної авіаатаки по Харкову постраждали 11 людей – прокуратура розслідує воєнний злочин (фото)
21.10.2025  09:29   Рита Парфенова

Унаслідок нічної авіаатаки по Харкову постраждали 11 людей – прокуратура розслідує воєнний злочин (фото)

Ворожі авіаудари пошкодили житлові будинки, господарчі споруди та цивільне підприємство. Прокурори відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.


Фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч проти 21 жовтня російські війська завдали авіаційних ударів по Харкову, унаслідок чого постраждали 11 людей. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру

За попередніми даними, вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру реакцію на стрес. Влучання зафіксовано в Індустріальному районі – пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди приватного сектору.

Ще один удар припав на територію цивільного підприємства. Крім того, у Немишлянському районі міста пошкоджено майно суб’єктів господарювання.

За даними слідства, по Харкову було застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси. Їх тип наразі встановлюється.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати наслідки ворожої атаки та фіксувати докази воєнного злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 21 жовтня російська авіація атакувала Харків керованими авіабомбами. Удари прийшлися по Індустріальному та Немишлянському районах.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
