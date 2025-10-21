21.10.2025 09:18

Ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по Харкову, – Ігор Терехов

Міський голова Харкова повідомив про нове місце влучання КАБу.

У ніч проти вівторка російські війська завдали шість ударів керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Харкову. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, виявлено ще одне місце влучання – пошкоджено цивільне підприємство.

Раніше повідомлялося про удари по житловому сектору Індустріального району та влучання в Немишлянському районі міста.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 21 жовтня російська авіація атакувала Харків керованими авіабомбами. Удари прийшлися по Індустріальному та Немишлянському районах.