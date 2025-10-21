21.10.2025 08:48 Рита Парфенова

Минулої доби росіяни атакували Харків і три громади області: дев’ятеро постраждалих (фото)

Окупанти завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та безпілотниками. Пошкоджено понад десяток приватних будинків, є поранені цивільні.



На фото м. Харків

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися Харків і три населені пункти області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА

Внаслідок атак постраждали дев’ятеро мирних жителів. У Харкові вісім людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них – 63-річний і 48-річний чоловіки, а також жінки віком 45, 47, 50, 61, 67 та 76 років. У селі Подоли Курилівської громади поранено 65-річного чоловіка.

За даними ОВА, ворог завдавав ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (9 КАБ) і безпілотниками (2 БпЛА, тип уточнюється).

Ворожі обстріли протягом доби пошкодили та зруйновали обʼєкти цивільної інфраструктури: Унаслідок нічної атаки на Харків пошкоджено 14 приватних будинків.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 94 людини, наразі в ньому залишаються 28 осіб. Від початку роботи пункту там зареєстровано 8515 людей.

