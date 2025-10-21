У Харкові та в області через російські обстріли горіли житлові будинки та підприємство

Протягом доби з 20 по 21 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, серед них – ліквідація пожеж після ворожих обстрілів у Харкові та Лозівському районі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби з 20 по 21 жовтня рятувальники залучалися до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами, – у Харкові та Лозівському районі.
У ніч на 21 жовтня російські війська атакували Індустріальний район Харкова керованими авіаційними бомбами. Постраждали вісім цивільних осіб, які отримали гостру реакцію на стрес і від госпіталізації відмовились. Вибухом пошкоджено 14 приватних будинків, сталося загоряння дерева на площі 5 м².
У Немишлянському районі зафіксовано влучання у виробничу будівлю цивільного підприємства – пошкоджено дах і газову трубу високого тиску, на щастя, без постраждалих.
Вранці 20 жовтня ворожий дрон вдарив по приватній оселі у селищі Орілька Лозівського району. Поранення отримала 42-річна жінка, її чоловік та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес. Вибух спричинив пожежу на площі 50 м², також пошкоджені дві господарчі споруди.
Під час однієї з побутових пожеж, спричиненої коротким замиканням у приватному будинку села Хлібне Лозівського району, рятувальники врятували 78-річну жінку.
За добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Усього рятувальники Харківського гарнізону здійснили 29 оперативних виїздів, з них:
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 21 жовтня російська авіація атакувала Харків керованими авіабомбами. Удари прийшлися по Індустріальному та Немишлянському районах.
