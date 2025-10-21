Сили оборони відбили 19 атак ворога на Харківщину

Українські військові продовжують утримувати оборону на Харківщині. За минулу добу противник намагався прорватися на двох напрямках, однак усі його штурмові дії були безуспішними.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони України відбили одинадцять атак російських окупантів у районах Вовчанська, Бологівки, Кам’янки та Кутьківки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім ворожих штурмів поблизу Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Борівської Андріївки та Богуславки.
Усі спроби противника просунутися були відбиті підрозділами Сил оборони.
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 21 жовтня російська авіація атакувала Харків керованими авіабомбами. Удари прийшлися по Індустріальному та Немишлянському районах.
