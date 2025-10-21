21.10.2025 08:09 Рита Парфенова

Російські КАБи вдарили по приватному сектору Харкова: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)

У ніч на 21 жовтня російська авіація атакувала Харків керованими авіабомбами. Удари прийшлися по Індустріальному та Немишлянському районах.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, у ніч на 21 жовтня Харків зазнав чергової повітряної атаки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, російські війська завдали удару щонайменше чотирма керованими авіабомбами (КАБами).

Попередньо зафіксовано влучання у приватний сектор Індустріального району, де виникла пожежа. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста.

За словами Ігоря Терехова, кількість постраждалих становить дев’ять осіб.

У Харківській обласній військовій адміністрації зазначили, що постраждалих вісім, усі вони отримали гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих:

48-річний і 47-річний чоловіки;

жінки 63, 66, 61, 45 і 50 років;

а також 63-річний чоловік.

Медики надають усю необхідну допомогу.

За оновленими даними, пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі Харкова.

Працівники КП «Харківжитлобуд» одразу після обстрілу розпочали роботи з закриття вибитих вікон. Ремонтні бригади діють у посиленому режимі.

