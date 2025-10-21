Російські КАБи вдарили по приватному сектору Харкова: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)

У ніч на 21 жовтня російська авіація атакувала Харків керованими авіабомбами. Удари прийшлися по Індустріальному та Немишлянському районах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у ніч на 21 жовтня Харків зазнав чергової повітряної атаки. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, російські війська завдали удару щонайменше чотирма керованими авіабомбами (КАБами).
Попередньо зафіксовано влучання у приватний сектор Індустріального району, де виникла пожежа. Також підтверджено удар по Немишлянському району міста.
За словами Ігоря Терехова, кількість постраждалих становить дев’ять осіб.
У Харківській обласній військовій адміністрації зазначили, що постраждалих вісім, усі вони отримали гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих:
Медики надають усю необхідну допомогу.
За оновленими даними, пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі Харкова.
Працівники КП «Харківжитлобуд» одразу після обстрілу розпочали роботи з закриття вибитих вікон. Ремонтні бригади діють у посиленому режимі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Київському районі Харкова впав ворожий дрон «гербера».
Комментариев: 0
День сприятливий для спокійної роботи та роздумів про майбутнє. Не варто поспішати — уважність і терпіння принесуть кращі результати, ніж імпульсивні рішення.
У вівторок у Харкові очікується похмура та дощова погода. Зранку можливий дрібний дощ, який у денні години посилиться. Ближче до вечора опади поступово зменшаться, а небо залишатиметься затягнутим хмарами.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
влажность:
давление:
ветер: