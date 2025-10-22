22.10.2025 09:35 Рита Парфенова

Чому застосовуються графіки аварійних відключень, але самих графіків немає: пояснення енергетиків

Аварійні відключення вводяться через дефіцит електроенергії. Їх неможливо передбачити або оприлюднити заздалегідь, адже це екстрений захід у межах воєнного стану.

Фахівці енергетичної галузі пояснили, чому споживачі стикаються з аварійними відключеннями, хоча самих графіків таких відключень у відкритому доступі немає. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Графік аварійних відключень (ГАВ) – це не плановий документ із визначеними годинами початку чи завершення робіт. Це перелік електричних адрес, до яких може бути тимчасово припинено подачу електроенергії у разі виникнення її дефіциту в енергосистемі.

Обленерго запроваджує ГАВ протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго». Відновлення електропостачання також здійснюється виключно після команди регіонального диспетчера.

Енергетики наголошують, що повідомити про аварійні відключення заздалегідь неможливо, оскільки це екстрений захід. До того ж інформація про причини їх застосування та деталі роботи енергосистеми під час воєнного стану є відомостями з обмеженим доступом.

