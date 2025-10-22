22.10.2025 09:57 Рита Парфенова

Поліція фіксує наслідки ворожих атак на Куп’янський і Лозівський райони Харківщини

Російські війська продовжують обстріли Харківської області, застосовуючи безпілотники різних типів. Пошкоджено житлові будинки, залізничну інфраструктуру та електромережі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харківщини продовжують документувати наслідки російських обстрілів населених пунктів області. Протягом доби під ударами ворога опинилися Куп’янський та Лозівський райони.

У селі Курилівка Куп’янського району внаслідок атаки дронів було зруйновано приватний житловий будинок. У селі Катеринівка пошкоджено автомобіль. На території міста Лозова ворожі безпілотники вдарили по залізничній інфраструктурі — зафіксовані руйнування колій, електромереж і будівель.

21 жовтня працівники поліції провели 16 оглядів місць подій, пов’язаних зі злочинами російської армії. Від початку повномасштабного вторгнення на території Харківської області задокументовано вже 26 936 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Правоохоронці нагадують: усі, хто бажає евакуюватися з небезпечних районів, можуть звернутися за допомогою до поліції, зателефонувавши 102.

