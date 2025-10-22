22.10.2025 10:19 Рита Парфенова

На перехресті Клочківської та Близнюківської у Харкові тимчасово перекрито трамвайний переїзд

У Харкові до 17:00 23 жовтня заборонено рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті вулиць Клочківської та Близнюківської. Обмеження пов’язані з ремонтними роботами.

У Харкові тимчасово обмежено рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті вул. Клочківської та вул. Близнюківської. Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства міськради, передає РЕДПОСТ.

Рух буде заборонено до 17:00 23 жовтня у зв’язку з проведенням робіт із облаштування верхнього покриття трамвайних колій.

Водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрут і користуватися об’їзними шляхами. Об’їзд закритої ділянки можливий через перехрестя вул. Клочківська – вул. Семикінська та прилеглі вулиці.

