Російський FPV-дрон поцілив по автівці на Харківщині: у машині були мати й син

Унаслідок ворожої атаки на цивільний автомобіль біля Лобанівки 21 жовтня ніхто не постраждав. У машині перебували місцеві мешканці — 74-річна жінка та її 45-річний син.
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко уточнив обставини вчорашньої атаки на цивільний автомобіль поблизу села Лобанівка, повідомляє РЕДПОСТ.
За його словами, російський FPV-дрон влучив у легковик на повороті до села між 15:00 та 16:00 21 жовтня. У транспортному засобі перебували місцеві мешканці — 74-річна жінка та її 45-річний син, які поверталися додому.
Попередньо повідомлялося про постраждалих, однак, за уточненими даними, люди не зазнали поранень і не зверталися по медичну допомогу.
Обставини події остаточно з’ясовуються.
