Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 жовтня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:
День сприятливий для нових ідей та сміливих рішень. Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь і знайти правильний шлях навіть у складних ситуаціях.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день поінформованості про заїкання.
