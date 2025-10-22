    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харків під масованою атакою БпЛА: вибухи у Холодногірському районі (оновлюється)
22.10.2025  10:58   

Харків під масованою атакою БпЛА: вибухи у Холодногірському районі (оновлюється)

Вранці 22 жовтня Харків зазнав серії ударів ворожих безпілотників. Місцева влада повідомляє про пожежі та три вибухи у Холодногірському районі.


Фото з відкритих джерел

22 жовтня 2025 року Харків опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

У Холодногірському районі було зафіксовано перше влучання, попередньо – від «шахеда», що спричинило пожежу. Пізніше відбувся повторний удар, а трохи згодом — третій вибух.

Над містом ще перебувають бойові дрони ворога. Міська влада закликає мешканців залишатися у безпечних місцях, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та уникати перебування на відкритих територіях. Інформація про наслідки подій наразі уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області. Постраждалих немає, проте пошкоджено транспорт та залізничні об’єкт.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
