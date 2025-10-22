22.10.2025 10:58

Харків під масованою атакою БпЛА: вибухи у Холодногірському районі (оновлюється)

Вранці 22 жовтня Харків зазнав серії ударів ворожих безпілотників. Місцева влада повідомляє про пожежі та три вибухи у Холодногірському районі.



Фото з відкритих джерел

22 жовтня 2025 року Харків опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

У Холодногірському районі було зафіксовано перше влучання, попередньо – від «шахеда», що спричинило пожежу. Пізніше відбувся повторний удар, а трохи згодом — третій вибух.

Над містом ще перебувають бойові дрони ворога. Міська влада закликає мешканців залишатися у безпечних місцях, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та уникати перебування на відкритих територіях. Інформація про наслідки подій наразі уточнюється.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області. Постраждалих немає, проте пошкоджено транспорт та залізничні об’єкт.