Харків під масованою атакою БпЛА: вибухи у Холодногірському районі (оновлюється)

Вранці 22 жовтня Харків зазнав серії ударів ворожих безпілотників. Місцева влада повідомляє про пожежі та три вибухи у Холодногірському районі.
22 жовтня 2025 року Харків опинився під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
У Холодногірському районі було зафіксовано перше влучання, попередньо – від «шахеда», що спричинило пожежу. Пізніше відбувся повторний удар, а трохи згодом — третій вибух.
Над містом ще перебувають бойові дрони ворога. Міська влада закликає мешканців залишатися у безпечних місцях, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та уникати перебування на відкритих територіях. Інформація про наслідки подій наразі уточнюється.
Комментариев: 0
День сприятливий для нових ідей та сміливих рішень. Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь і знайти правильний шлях навіть у складних ситуаціях.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день поінформованості про заїкання.
влажность:
давление:
ветер: