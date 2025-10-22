    
22.10.2025  11:06   Рита Парфенова

На Північній Салтівці відновлюють розбиту ворогом багатоповерхівку (фото)

У Харкові продовжуються роботи з капітального ремонту пошкоджених під час бойових дій будинків. Один із них — багатоповерхівка на вул. Леся Сердюка, де вже відновлюють дах, фасад і комунікації.

відновлення будинку на вул. Леся Сердюка

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові на Північній Салтівці триває відновлення багатоквартирного будинку, розташованого на вулиці Леся Сердюка. Під час бойових дій споруда зазнала значних руйнувань — було пошкоджено покрівлю та фасад, зруйновано стіни й перегородки, вибито вікна, а також пошкоджено інженерні мережі та вхідні групи.

Як повідомили у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, нині там проводять капітальний ремонт даху площею 1,8 тис. кв. м, утеплення й фарбування 7 тис. кв. м фасаду, а також утеплення технічного поверху. Паралельно будівельники демонтують балконні плити та замінюють систему опалення.

Внаслідок удару постраждали четверо осіб — діти та дорослі. Один з постраждалих перебуває у реанімації без свідомості, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

У квартирах і місцях загального користування виконуються шпаклювальні роботи та заміна пошкодженого скління. У подальших планах — ремонт вхідних груп, встановлення пандусів, відновлення інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Київському районі триває відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ворожих обстрілів:
