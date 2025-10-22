    
22.10.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Чугуївському районі під час пожежі постраждав чоловік

22 жовтня о 4:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Гайдари Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, рятувальники Луганського гарнізону спільно з місцевими вогнеборцями встановили, що вогнем охоплено гараж та автомобіль ВАЗ 21213 на площі близько 70 кв. м.
 
 
Пожежу ліквідовано о 07:51. Постраждалого 34-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. Причину займання встановлюють фахівці.
 
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювало 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині рятувальники ліквідували 8 пожеж, провели аварійно-рятувальні роботи та вилучили понад 60 вибухонебезпечних предметів.
 
