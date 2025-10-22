22.10.2025 11:15 Віталій Хіневич

У Чугуївському районі під час пожежі постраждав чоловік

22 жовтня о 4:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Гайдари Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники Луганського гарнізону спільно з місцевими вогнеборцями встановили, що вогнем охоплено гараж та автомобіль ВАЗ 21213 на площі близько 70 кв. м.

Пожежу ліквідовано о 07:51. Постраждалого 34-річного чоловіка госпіталізовано до лікарні. Причину займання встановлюють фахівці.

Від ДСНС Луганщини на місці події працювало 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

