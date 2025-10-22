У Харкові через влучання БпЛА в приватний дитсадок є постраждалі

Сьогодні вранці в Холодногірському районі Харкова під час атаки БпЛА, ймовірно, постраждали діти. Міський голова повідомив про пожежу в дитячому садочку та евакуацію людей.
22 жовтня 2025 року внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова постраждали діти, передає РЕДПОСТ. На місці удару виникла пожежа.
Внаслідок удару постраждали четверо осіб — діти та дорослі. Один з постраждалих перебуває у реанімації без свідомості, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що станом на тепер усі вихованці садочка евакуйовані. Пожежні продовжують гасіння вогню, а обставини події та кількість постраждалих уточнюються. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.
За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, щонайменше двоє з потраждалих у важкому стані. Медики працюють на місці.
