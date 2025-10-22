    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові через влучання БпЛА в приватний дитсадок є постраждалі
22.10.2025  11:24   Рита Парфенова

У Харкові через влучання БпЛА в приватний дитсадок є постраждалі

Сьогодні вранці в Холодногірському районі Харкова під час атаки БпЛА, ймовірно, постраждали діти. Міський голова повідомив про пожежу в дитячому садочку та евакуацію людей.


Фото з відкритих джерел

22 жовтня 2025 року внаслідок влучання ворожого безпілотника у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі Харкова постраждали діти, передає РЕДПОСТ. На місці удару виникла пожежа.

Внаслідок удару постраждали четверо осіб — діти та дорослі. Один з постраждалих перебуває у реанімації без свідомості, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що станом на тепер усі вихованці садочка евакуйовані. Пожежні продовжують гасіння вогню, а обставини події та кількість постраждалих уточнюються. Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях та дотримуватися сигналів повітряної тривоги.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, щонайменше двоє з потраждалих у важкому стані. Медики працюють на місці.

Раніше РЕДПОСТ писав, що франці 22 жовтня Харків зазнав серії ударів ворожих безпілотників. Місцева влада повідомляє про пожежі та три вибухи у Холодногірському районі.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
