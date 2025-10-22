22.10.2025 11:42 Рита Парфенова

Атака БпЛА на Харків: один загиблий і п’ятеро поранених

Ворожий удар по Харкову забрав життя одного чоловіка, ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.



Унаслідок ворожої атаки на Харків загинув 40-річний чоловік. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА

Ще п’ятеро осіб отримали поранення та перебувають під наглядом медиків, які надають всю необхідну допомогу на місці.

Надалі інформація про стан постраждалих та обсяг пошкоджень уточнюватиметься.

