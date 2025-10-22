    
22.10.2025  11:42   Рита Парфенова

Атака БпЛА на Харків: один загиблий і п’ятеро поранених

Ворожий удар по Харкову забрав життя одного чоловіка, ще п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.


Фото з відкритих джерел

Унаслідок ворожої атаки на Харків загинув 40-річний чоловік.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА

Ще п’ятеро осіб отримали поранення та перебувають під наглядом медиків, які надають всю необхідну допомогу на місці.

Надалі інформація про стан постраждалих та обсяг пошкоджень уточнюватиметься.

Раніше РЕДПОСТ писав, що франці 22 жовтня Харків зазнав серії ударів ворожих безпілотників. Місцева влада повідомляє про пожежі та три вибухи у Холодногірському районі.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
