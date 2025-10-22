22.10.2025 11:45 Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували людські життя

20 жовтня о 22:54 медики отримали екстрений виклик до людини, у якої настала клінічна смерть.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

По прибуттю на місце події бригада ЕМД №213 провела успішні реанімаційні заходи 67-річному харків’янину, у якого настала клінічна смерть внаслідок пароксизму надшлуночкової тахікардії (раптового порушення серцевого ритму, що може призвести до зупинки серця).

Завдяки професіоналізму та злагодженим діям медиків вдалося відновити серцево-легеневу діяльність пацієнта.

21 жовтня — ще один день, коли злагоджена робота бригади екстреної медичної допомоги врятувала життя людині.

О 5:46 до служби «103» надійшов екстрений виклик із повідомленням про клінічну смерть та набряк легень. Бригада №703 діяла без зволікань, професійно та злагоджено.

Завдяки їхній чіткій і відважній роботі вдалося успішно відновити серцево-легеневу діяльність пацієнтки. Після стабілізації стану 77-річну жінку оперативно доправили до лікувального закладу.

