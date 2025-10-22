    
Главная Новини Харкова Медицина Медики Харківщини врятували людські життя
22.10.2025  11:45   Віталій Хіневич

Медики Харківщини врятували людські життя

20 жовтня о 22:54 медики отримали екстрений виклик до людини, у якої настала клінічна смерть.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
По прибуттю на місце події бригада ЕМД №213 провела успішні реанімаційні заходи 67-річному харків’янину, у якого настала клінічна смерть внаслідок пароксизму надшлуночкової тахікардії (раптового порушення серцевого ритму, що може призвести до зупинки серця).
 
Завдяки професіоналізму та злагодженим діям медиків вдалося відновити серцево-легеневу діяльність пацієнта.
 
21 жовтня — ще один день, коли злагоджена робота бригади екстреної медичної допомоги врятувала життя людині.
 
 
О 5:46 до служби «103» надійшов екстрений виклик із повідомленням про клінічну смерть та набряк легень. Бригада №703 діяла без зволікань, професійно та злагоджено.
 
Завдяки їхній чіткій і відважній роботі вдалося успішно відновити серцево-легеневу діяльність пацієнтки. Після стабілізації стану 77-річну жінку оперативно доправили до лікувального закладу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 22 жовтня.
 
Тэги:  медицина, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 Медицина Стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19 на Харківщині 15.10 Медицина Кожна хвилина мала значення: медики Харківщини врятували жінку 13.10 Медицина На Харківщині чоловік вижив завдяки допомозі медиків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 