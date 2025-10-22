Атака шахедів на Харків: серед постраждалих дітей немає

Внаслідок ворожої атаки в Харкові загинув чоловік, ще шість осіб отримали поранення; підтвердження травмування дітей немає.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до семи осіб. Серед них один загиблий чоловік. Інформація про поранення дітей, на щастя, не підтвердилася, повідомляє РЕДПОСТ.
День сприятливий для нових ідей та сміливих рішень. Інтуїція допоможе уникнути непорозумінь і знайти правильний шлях навіть у складних ситуаціях.
Вже з самого ранку у Харкові розпогодиться та ніщо не нагадуватиме про похмуру ніч. За прогнозом синоптиків, вдень опадів не передбачається.
Щороку 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день поінформованості про заїкання.
