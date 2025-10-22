22.10.2025 12:11 Рита Парфенова

Атака шахедів на Харків: серед постраждалих дітей немає

Внаслідок ворожої атаки в Харкові загинув чоловік, ще шість осіб отримали поранення; підтвердження травмування дітей немає.



Міський голова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок атаки зросла до семи осіб. Серед них один загиблий чоловік. Інформація про поранення дітей, на щастя, не підтвердилася, повідомляє РЕДПОСТ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що франці 22 жовтня Харків зазнав серії ударів ворожих безпілотників. Місцева влада повідомляє про пожежі та три вибухи у Холодногірському районі.