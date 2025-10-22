22.10.2025 12:15 Віталій Хіневич

Шахраї виманюють гроші у харків'ян під виглядом допомоги тваринам

Зловмисники від імені Харківського міського притулку в приватних повідомленнях просять грошову допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

Зазначається, що КП «Центр поводження з тваринами» ніколи не збирає гроші для утримання тварин в особистих повідомленнях на особисті банківські картки.

«Ми звертаємося до людей виключно через наші офіційні сторінки по допомогу у вигляді кормів, теплих речей та інших необхідних речей для притулку.

Для тих, хто бажає фінансово підтримати притулок, існує єдиний офіційний рахунок, куди кошти надсилаються за власним бажанням благодійників», - повідомили у притулку.

Юристи притулку вже готують звернення до поліції.

Список офіційних соціальних мереж КП «Центр поводження з тваринами»:

Instagram – animals_kharkiv

Facebook – КП Центр поводження з тваринами

TikTok – animals_kharkiv

Threads – animals_kharkiv

Instagram нашої ветеринарної клініки – kharkiv_vet

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що крихітне кошеня з тяжкими травмами врятували у харківському притулку.