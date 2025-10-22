22.10.2025 12:15 Віталій Хіневич
Шахраї виманюють гроші у харків'ян під виглядом допомоги тваринам
Зловмисники від імені Харківського міського притулку в приватних повідомленнях просять грошову допомогу.
Зазначається, що КП «Центр поводження з тваринами» ніколи не збирає гроші для утримання тварин в особистих повідомленнях на особисті банківські картки.
«Ми звертаємося до людей виключно через наші офіційні сторінки по допомогу у вигляді кормів, теплих речей та інших необхідних речей для притулку.
Для тих, хто бажає фінансово підтримати притулок, існує єдиний офіційний рахунок, куди кошти надсилаються за власним бажанням благодійників», - повідомили у притулку.
Юристи притулку вже готують звернення до поліції.
Список офіційних соціальних мереж КП «Центр поводження з тваринами»:
-
Instagram – animals_kharkiv
-
Facebook – КП Центр поводження з тваринами
-
TikTok – animals_kharkiv
-
Threads – animals_kharkiv
-
Instagram нашої ветеринарної клініки – kharkiv_vet
