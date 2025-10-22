    
22.10.2025  12:15   Віталій Хіневич

Шахраї виманюють гроші у харків'ян під виглядом допомоги тваринам

Зловмисники від імені Харківського міського притулку в приватних повідомленнях просять грошову допомогу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».
 
Зазначається, що КП «Центр поводження з тваринами» ніколи не збирає гроші для утримання тварин в особистих повідомленнях на особисті банківські картки.
 
 
«Ми звертаємося до людей виключно через наші офіційні сторінки по допомогу у вигляді кормів, теплих речей та інших необхідних речей для притулку.
 
Для тих, хто бажає фінансово підтримати притулок, існує єдиний офіційний рахунок, куди кошти надсилаються за власним бажанням благодійників», - повідомили у притулку.
 
 
Юристи притулку вже готують звернення до поліції.
 
Список офіційних соціальних мереж КП «Центр поводження з тваринами»:
 
  • Instagram – animals_kharkiv
  • Facebook – КП Центр поводження з тваринами
  • TikTok – animals_kharkiv
  • Threads – animals_kharkiv
  • Instagram нашої ветеринарної клініки – kharkiv_vet
Раніше РЕДПОСТ писав, що крихітне кошеня з тяжкими травмами врятували у харківському притулку.
 
Тэги:  події, харків
