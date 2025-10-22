22.10.2025 12:34 Рита Парфенова

У браконьєра на Харківщині конфіскували рибу та випусили в водоймище

Порушник рибальства на ставку біля села Охочеє спіймав карася та раків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

21 жовтня 2025 року під час рибоохоронного рейду у Харківському районі державні інспектори задокументували порушення правил любительського рибальства. На ставку біля села Охочеє громадянин ловив рибу сіткою з льоси, незаконно добувши два карася сріблястого та шість річкових раків.

На порушника складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки рибному господарству України оцінили у 23 154 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено та повернуто у природне середовище.