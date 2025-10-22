    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У браконьєра на Харківщині конфіскували рибу та випусили в водоймище
22.10.2025  12:34   Рита Парфенова

У браконьєра на Харківщині конфіскували рибу та випусили в водоймище

Порушник рибальства на ставку біля села Охочеє спіймав карася та раків

На Харківщині вилучили сітку з льоси та незаконно виловлену рибу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
21 жовтня 2025 року під час рибоохоронного рейду у Харківському районі державні інспектори задокументували порушення правил любительського рибальства. На ставку біля села Охочеє громадянин ловив рибу сіткою з льоси, незаконно добувши два карася сріблястого та шість річкових раків.
 
На порушника складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Збитки рибному господарству України оцінили у 23 154 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучено та повернуто у природне середовище.
Тэги:  риба, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 Кулінарні рецепти Ароматні рибні крокети: ідеальна страва для сімейної вечері 08.10 Надзвичайні події У Харківській області виявили незаконний продаж риби без документів 02.10 Кулінарні рецепти Рецепт хрусткої риби в духовці, який підкорить усіх
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 