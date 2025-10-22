22.10.2025 13:15 Віталій Хіневич

Осінній врожай у лісах: триває збір горіха, вільхи та шипшини

У лісництвах Слобожанської філії ДП "Ліси України" триває заготівля насіння деревних порід. Цьому напрямку роботи у компанії приділяють особливу увагу.

З початку року у філії "Слобожанський лісовий офіс" заготовили 4630 кг насіння, передає РЕДПОСТ.

З них 288 кг — хвойних порід, жолудів — 3750 кг, понад 414 кг — листяних, 160 кг кісточкових та 18 кг чагарникових.

Восени триває збір насіння клена, ясена, горіха, вільхи, шипшини. Проте найбільше у лісництвах області заготовляють насіння головних лісоутворюючих порід: сосни звичайної — взимку та дуба звичайного — з першими приморозками восени.

До прикладу, у Кочетоцькому лісництві №2 Жовтневого надлісництва на Харківщині заготовили 21 кг абрикоси, 6 кг ліщини й стільки ж сливи, близько 5 кг аличі. Згодом розпочнуть заготовляти насіння сосни звичайної та дуба.

Зібране насіння навесні висіватимуть у лісових розсадниках надлісництва. Надалі сіянці використовують для відновлення лісів області.

«Збір лісового насіння триває майже увесь рік, залежно від порід та їхньої стиглості. Насіння різноманітне, і його заготівля, переробка й зберігання різняться для кожної окремої породи та мають свої особливості. Лісівники дотримуються всіх етапів заготівлі, бо лише з якісного насіння буде міцний, продуктивний ліс», - розповіли лісничі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram