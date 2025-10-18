    
18.10.2025  11:50   Віталій Хіневич

На Харківщині та Полтавщині порахували диких тварин: лідирує заєць-русак

Також за результатами літнього обліку тварин, на території 5 мисливських дільниць філії “Слобожанський лісовий офіс” нараховано 21 630 диких птахів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".
 
Серед них найбільша популяція крижня звичайного - 5322 голів, лиски - 4380 голів, перепілки - 3022 голів.
 
Облік диких тварин проводять двічі на рік з метою оцінки їхнього стану. Щоб надалі мати змогу ефективно вести господарську діяльність та заходи з охорони та збереження природних ресурсів.
 
Підраховують диких тварин взимку: у січні-лютому та влітку: червні-липні.  Для цього використовують різні методи: спостереження на підгодівельних майданчиках, шумовий погон, підрахунок слідів на снігу, а також фото та відеофіксація тварин. 
 
«За результатами зимового підрахунку звірів у мисливських угіддях Полтавщини та Харківщини  нарахували 4166 диких тварин, серед них найбільша популяція становить зайця-русака - 2733 та козулі - 697 голів. Також у цей період провели облік диких птахів, їхня кількість - 2187 голів, серед них найбільше налічують сірої куріпки - 1826.
 
В умовах воєнного стану звірі можуть мігрувати на спокійніші та безпечніші території. 
 
Ми також нагадаємо, що на території Полтавської та Харківської областей полювання заборонено до завершення воєнного стану», - розповіли лісничі.
 
