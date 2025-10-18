    
18.10.2025  11:05   Віталій Хіневич

У Харкові застілля обернулося зґвалтуванням

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцією встановлено, що вдома у 33-річного чоловіка компанія людей розпивала спиртні напої. Серед присутніх була 16-річна дівчина. Коли вона пішла спати, кривдник, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її. Потерпіла втекла до подруги, яка мешкає в цьому ж будинку. 
 
Однак зловмисник вирушив за нею та намагався вчинити злочин повторно у квартирі подруги. Його протиправні дії зупинила сусідка, яка постукала у двері. Тоді чоловік злякався та втік через вікно.
 
Поліцейські затримали 33-річного зловмисника у порядку статті 208 КПК України.
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янин отримав довічне за зґвалтування падчерки.
 
Тэги:  події, харків
