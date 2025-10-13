Харків'янин отримав довічне за зґвалтування падчерки

У Харкові чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено більше 40 епізодів сексуальних дій засудженого щодо потерпілої.
Сьогодні важливо виявити рішучість та ясність у діях. Це гарний день для ухвалення важливих рішень та відповідальних справ.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Після нічного дощу до вечора опадів більше не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
