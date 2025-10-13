    
13.10.2025  18:00   Віталій Хіневич

Харків'янин отримав довічне за зґвалтування падчерки

У Харкові чоловік протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Встановлено більше 40 епізодів сексуальних дій засудженого щодо потерпілої.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У 2016 році, коли дівчинці було лише 8 років, вітчим вчиняв розпусні дії стосовно неї, а надалі — ґвалтував.
 
Крім того, він неодноразово погрожував падчерці, щоб вона нікому нічого не розказувала.
 
Вирок ухвалено Київським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Після набрання вироком законної сили відомості про засудженого буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
 
Зловмиснику призначено покарання у виді довічного позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з навчанням та вихованням дітей, чи займатись педагогічною та виховної діяльністю строком на 3 роки.
 
