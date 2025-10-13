13.10.2025 17:35 Віталій Хіневич

На Харківщині за жовтень ліквідовано 10 лісових пожеж на площі понад 29 гектарів

Головною причиною пожеж є обстріли росіян та близькість до лінії зіткнення, та висока замінованість лісових масивів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".

Ліси забруднені різними видами боєприпасів: протипіхотними мінами, «пелюстками», бойовими частинами до РСЗВ та артилерійськими снарядами.

Загальна площа замінованих лісів на Харківщині перевищує 170 тисяч га. Це значно ускладнює гасіння та створює високий ризик для вогнеборців.

«Найбільш складна ситуація склалася в Ізюмському надлісництві, де трапляються великі та часті пожежі.Тут за даний період виникло 8 пожеж на площі 28,45 га. Разом з тим, цього року плаща лісових пожеж у надлісництві зменшилася у понад сім разів, порівняно з минулоим роком.

Лісівники тісно співпрацюють з піротехнічними підрозділами.

Сьогодні розмінування є стратегічно важливим для профілактики та ліквідації загорянь. Наразі сапери вже розмінували майже 250 га лісу. Ця робота дала змогу додатково облаштувати 300 км мінералізованих смуг в Ізюмському надлісництві, які слугують важливим протипожежним бар'єром», - йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 12 по 13 жовтня підрозділи ДСНС Харківщини здійснили 25 виїздів, зокрема на гасіння пожеж після російських атак та на допомогу населенню.