13.10.2025  17:05   Віталій Хіневич

Мешканка Ізюма поширювала видання окупантів

Правоохоронці встановили, що 58-річна жителька міста Ізюм під час тимчасової окупації відкрито підтримувала дії держави-агресора.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Жінка у період з червня по серпень 2022 року розповсюджувала серед місцевих жителів газети окупаційного зразка “Харьков-Z. Єженєдєльноє інформационноє ізданіє”. 
 
У друкованих виданнях містилися матеріали, які виправдовували та заперечували збройну агресію російської федерації проти України, а також схвалювали тимчасову окупацію частини території нашої держави.
 
Відповідно до висновку експерта, зазначені матеріали містили ознаки глорифікації представників збройних формувань країни-агресора.
 
Слідчі Ізюмського РУП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.
 
