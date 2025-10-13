13.10.2025 17:05 Віталій Хіневич

Мешканка Ізюма поширювала видання окупантів

Правоохоронці встановили, що 58-річна жителька міста Ізюм під час тимчасової окупації відкрито підтримувала дії держави-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка у період з червня по серпень 2022 року розповсюджувала серед місцевих жителів газети окупаційного зразка “Харьков-Z. Єженєдєльноє інформационноє ізданіє”.

У друкованих виданнях містилися матеріали, які виправдовували та заперечували збройну агресію російської федерації проти України, а також схвалювали тимчасову окупацію частини території нашої держави.

Відповідно до висновку експерта, зазначені матеріали містили ознаки глорифікації представників збройних формувань країни-агресора.

Слідчі Ізюмського РУП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка побила знайомого стільцем.