13.10.2025 16:40

Показники вищі порівняно з минулим роком: стан захворюваності грипом, ГРВІ та COVID-19, на Харківщині

З початку епідемічного сезону, який розпочався 29 вересня в області захворіло 6406 осіб. Дітей віком до 17 років 2603 (40,6%). Показники захворюваності у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 33,7%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Питома вага COVID-19 у структурі ГРВІ – 12,9%: 826 випадків (за аналогічний період минулого року – 489 випадків, більше на 68,9%). Переважна більшість хворих на COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 702 (85,0%) особи.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ) на 41 тижні 2025 року (06.10.2025 по 12.10.2025) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 в області захворіло 3263 особи, з них 1340 (41,1%) – діти віком до 17 років. Показник захворюваності становить 126,31 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 69,6%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Госпіталізовано 144 особи, з них 67 (46,5%) дітей.

Перевищення епідпорогу на 7,6% зареєстровано у Берестинському районі, показник захворюваності – 292,5 на 100 тис. населення. Найнижчий показник захворюваності зареєстровано у Куп’янському районі (31,32 на 100 тис. населення).

У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 11,6% – зареєстровано 380 випадків. Переважна більшість хворих COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 337 (88,7%) осіб, зокрема у віковій групі 30-64 роки – 223 (66,2%) хворих.

Серед дитячого населення випадки захворювань зареєстровано у 43 (11,3%) дітей, найбільш уражена вікова група 0-4 роки – 28 (65,1%) хворих. Питома вага госпіталізованих з COVID-19 з числа всіх зареєстрованих хворих становить 20% (76 осіб). Найбільша кількість госпіталізованих зареєстрована у віковій групі 30-64 роки – 28 (36,8%) осіб.

Станом на 13.10.2025 щеплено проти грипу 159 осіб, з них 93 (58,5%) особи з груп ризику.

Методом ПЛР обстежено 629 хворих, з них у 128 (20,3%) виявлено позитивні результати. У 119 (92,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 5 (3,9%) – вірус парагрипу, у 1 (0,8%) – бокавірус, 1 (0,8%) – риновірус, 1(0,8%) – РС-вірус, 1 (0,8%) – коронавірус HL-63.

