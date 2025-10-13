13.10.2025 16:15 Віталій Хіневич

Прикидався власником несправного авто та викликав евакуатор: у Харкові зловмисник викрадав авто

Викрито 34-річного раніше судимого чоловіка, причетного щонайменше до трьох викрадень автомобілів у місті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник діяв за продуманою схемою - прикидався власником несправного авто, викликав евакуатор і перевозив чужі машини до гаражного кооперативу. Він заволодів автомобілями ВАЗ 21099, DC7 та Honda Accord.

Під час слідчих дій фігурант зізнався у скоєному, а всі викрадені транспортні засоби поліцейські вже розшукали.

За даними фактами слідими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру.

Наразі поліцейські перевіряють його на причетність до інших аналогічних злочинів на території Харкова.

