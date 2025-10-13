13.10.2025 13:49 Рита Парфенова

У Харкові викрили чоловіка, який продавав «виїзд» з України з груповими знижками

Харків’янина затримали під час отримання грошей за незаконне переправлення п’ятьох чоловіків до країн ЄС. За даними слідства, він створив схему виїзду ухилянтів під час воєнного стану.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 55-річного місцевого жителя, якого звинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. За версією слідства, чоловік налагодив схему виїзду ухилянтів до країн ЄС під час воєнного стану, пропонуючи «послугу» за 10 тисяч доларів США з людини.

Підозрюваний переконував «клієнтів», що офіційні підстави для перетину кордону не діють, та гарантував повну конфіденційність — радив видаляти листування і дзвінки. Оплату вимагав у криптовалюті або готівкою в Харкові, а для групових поїздок пропонував знижку. За перевезення п’ятьох чоловіків зловмисник мав отримати 45 тисяч доларів.

Під час передачі 30 тисяч доларів США правоохоронці затримали чоловіка. Наразі встановлюються інші особи, які могли скористатися його «послугами», та спільники, причетні до організації схеми.

Прокуратура кваліфікувала дії затриманого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена групою осіб з корисливих мотивів. Підозрюваному загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

