    
Главная Новини Харкова ЖКГ Будинки, пошкоджені після вечірньої атаки дронами, відновлюють в Харкові (фото)
13.10.2025  13:59   Рита Парфенова

Будинки, пошкоджені після вечірньої атаки дронами, відновлюють в Харкові (фото)

Після ударів 12 жовтня в Немишлянському, Слобідському та Шевченківському районах міста комунальні служби усувають руйнування – пошкоджено щонайменше п’ять житлових будівель.

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки дронової атаки 12 жовтня

Як повідомляє РЕДПОСТ,  в Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків вечірніх ударів безпілотників, які російські війська завдали 12 жовтня. Під обстріл потрапили Немишлянський, Слобідський і Шевченківський райони міста.

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки дронової атаки 12 жовтня

У Департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що у Шевченківському районі вибухи пролунали поруч із житловими будинками. Попередньо відомо про пошкодження п’яти споруд: вибито близько 40 вікон, пошкоджено балкони та двері у квартирах. Також було обірвано кабель вуличного освітлення, який уже відновили.

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки дронової атаки 12 жовтня

Працівники КП «Харківспецбуд» продовжують відновлювальні роботи – зокрема, закривають вибиті шибки, щоб убезпечити мешканців від холоду та дощу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби війська рф завдали ударів по Харкову, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах. Є загиблі й поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки, підприємства та автомобілі.

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки дронової атаки 12 жовтня

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки дронової атаки 12 жовтня

У Харкові комунальники ліквідовують наслідки дронової атаки 12 жовтня

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 Надзвичайні події Прокуратура Харкова розслідує удар російського дрона по гуртожитку з переселенцями (фото) 13.10 Надзвичайні події Минулого тижня Харків зазнав 30 обстрілів, пошкоджено житлові будинки та підстанцію 13.10 Надзвичайні події Безпілотник атакував центральну частину Харкова: пошкоджено гуртожиток, де живуть переселенці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 