Будинки, пошкоджені після вечірньої атаки дронами, відновлюють в Харкові (фото)

Після ударів 12 жовтня в Немишлянському, Слобідському та Шевченківському районах міста комунальні служби усувають руйнування – пошкоджено щонайменше п’ять житлових будівель.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків вечірніх ударів безпілотників, які російські війська завдали 12 жовтня. Під обстріл потрапили Немишлянський, Слобідський і Шевченківський райони міста.
У Департаменті житлово-комунального господарства зазначили, що у Шевченківському районі вибухи пролунали поруч із житловими будинками. Попередньо відомо про пошкодження п’яти споруд: вибито близько 40 вікон, пошкоджено балкони та двері у квартирах. Також було обірвано кабель вуличного освітлення, який уже відновили.
Працівники КП «Харківспецбуд» продовжують відновлювальні роботи – зокрема, закривають вибиті шибки, щоб убезпечити мешканців від холоду та дощу.
