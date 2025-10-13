13.10.2025 14:24 Рита Парфенова

У Харкові ввели карантин через сказ у домашнього кота

В одному з районів Харкова зафіксували випадок сказу у кошеняти, яке вкусило власницю. Жінка отримує медичну допомогу, а в районі запроваджені карантинні обмеження.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Шевченківському районі Харкова виявили випадок сказу у домашнього кошеняти. Тварина загинула 8 жовтня, попередньо вкусивши свою власницю. Згідно з результатами лабораторних досліджень, у кота підтверджено вірус сказу.

Постраждалій жінці надають необхідну медичну допомогу.

У зв’язку з інцидентом, із 13 жовтня на території Шевченківського району запроваджено карантинні обмеження та затверджено план заходів із ліквідації осередку сказу.

Фахівці нагадують, що сказ – небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає як тварин, так і людей. Найдієвіший спосіб профілактики – своєчасна вакцинація.

Щеплення можна безкоштовно зробити у державних дільничних лікарнях ветеринарної медицини:

№1 – вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 – вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (050) 647-83-54, (097) 445-26-46;

№3 – вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 – вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в жовтні у Харкові проводитимуть безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу.