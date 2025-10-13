У Харкові ввели карантин через сказ у домашнього кота

В одному з районів Харкова зафіксували випадок сказу у кошеняти, яке вкусило власницю. Жінка отримує медичну допомогу, а в районі запроваджені карантинні обмеження.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Шевченківському районі Харкова виявили випадок сказу у домашнього кошеняти. Тварина загинула 8 жовтня, попередньо вкусивши свою власницю. Згідно з результатами лабораторних досліджень, у кота підтверджено вірус сказу.
Постраждалій жінці надають необхідну медичну допомогу.
У зв’язку з інцидентом, із 13 жовтня на території Шевченківського району запроваджено карантинні обмеження та затверджено план заходів із ліквідації осередку сказу.
Фахівці нагадують, що сказ – небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає як тварин, так і людей. Найдієвіший спосіб профілактики – своєчасна вакцинація.
Щеплення можна безкоштовно зробити у державних дільничних лікарнях ветеринарної медицини:
