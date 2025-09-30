30.09.2025 10:41 Рита Парфенова

У жовтні у Харкові проводитимуть безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу

Власники домашніх тварин зобов’язані щорічно робити щеплення проти сказу та інших захворювань, спільних для людей і тварин. У жовтні щеплення проходитимуть у всіх районах міста за визначеним графіком.



У Харкові нагадують власникам тварин про обов’язкові щорічні щеплення собак і котів проти сказу та інших зоонозних хвороб. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вакцинація у жовтні проходитиме за адресами у різних районах міста.

Основ’янський та Слобідський райони:

вул. Міцкевича – 4 жовтня, 9:00–11:00

вул. Михайла Вербицького – 11 жовтня, 9:00–11:00

вул. Шопена – 18 жовтня, 9:00–11:00

вул. Павла Шубинського – 25 жовтня, 9:00–11:00

Державна лікарня ветеринарної медицини №2 (вул. Миколи Кравченка, 19) – щодня, 8:00–20:00

Індустріальний та Немишлянський райони:

вул. Юність (перехрестя вул. Зубарєва) – 1 жовтня, 14:00–15:00

вул. Танкова (перехрестя пр. Тракторобудівників) – 2 жовтня, 16:00–17:00

вул. Механізаторів (зупинка автобуса №224) – 3 жовтня, 14:00–15:00

вул. Єдності (перехрестя пров. Капусник) – 8 жовтня, 14:00–15:00

вул. Сьомої Гвардійської Армії – 9 жовтня, 16:00–17:00

вул. Молодіжна (перехрестя вул. Архітектора Альошина) – 10 жовтня, 14:00–15:00

проїзд Хорватський – 15 жовтня, 14:00–15:00

вул. Олександра Гурова – 16 жовтня, 16:00–17:00

вул. Роганська (перехрестя бул. Івана Каркача) – 17 жовтня, 14:00–15:00

Державна лікарня ветеринарної медицини №3 (вул. Брюссельська, 1) – пн–пт, 9:00–14:00

Київський, Шевченківський та Салтівський райони:

вул. Трудова – 1 жовтня, 14:00–16:00

вул. Карякінська – 3 жовтня, 14:00–16:00

пров. Челебіївський – 7 жовтня, 13:00–15:00

вул. Автотракторна – 7 жовтня, 11:00–13:00

вул. Семиградська – 9 жовтня, 14:00–16:00

вул. Очаківська – 14 жовтня, 11:00–13:00

вул. Джанкойська – 15 жовтня, 13:00–15:00

вул. Доброчинців – 22 жовтня, 11:00–13:00

Державна лікарня ветеринарної медицини №4 (вул. Максима Рильського, 1) – пн–пт, 10:00–16:00

У разі неможливості відвідати призначений пункт щеплень, власники можуть звернутися до будь-якої дільничної ветеринарної лікарні. Вакцина проти сказу безкоштовна, довідка про щеплення коштує 11,05 грн.

