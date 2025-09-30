    
30.09.2025  11:16   

«Скіфи» у дії: дрони знищили диверсанта та розгромили засідку ворога (відео)

Підрозділ 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» відпрацював по цілях на Південно‑Слобожанському напрямку – виявлено та уражено ворожі групи.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на 5 Слобожанську бригаду «Скіф» НГУ, на Південно‑Слобожанському напрямку гвардійці завдали втрат противнику, використовуючи розвідувально‑ударні можливості БпЛА.

В першому епізоді спостережний пост помітив диверсантів; група дронів відстежила переміщення ворога і поцілила по ворожій цілі – один виліт, одна уражена ціль.

У другому епізоді підрозділ виявив засідку противника і знищив її засобами безпілотної розвідки і удару. На відео – робота «дронарів», координація спостережних постів і результативні удари по противнику.

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як розвідка та БПЛА бригади «Скіф» за добу виявили та знищили кілька груп загарбників на передовій.
Тэги:  нгу скіф, харків, агрессия россии
