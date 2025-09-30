    
30.09.2025  11:20   Віталій Хіневич

У Дергачівському районі тимчасово не буде світла

За інформацією Дергачівського РЕМ АТ "Харківобленерго" у зв'язку з плановим ремонтом електричного обладнання 1 та 2 жовтня у нашій громаді діятимуть графіки відключення.

 
Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
Таким чином не буде світла:
 
  • 1 жовтня з 09:00 до 17:00: Слатине, Прудянка, Шаповалівка. 
  • 2 жовтня з 09:00 до 17:00: Безруки, Слатине, Прудянка, Лещенки.
 
«Рекомендуємо заздалегідь подбати про зарядження необхідних пристроїв та інші побутові потреби», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тимчасово припинять газопостачання у Новобаварському районі.
 
