30.09.2025  11:41   Рита Парфенова

Вбивство балетмейстерки у Харкові: чоловік, який розчленував тіло та підпалив льох, отримав максимальний строк

Суд визнав винним чоловіка головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії в умисному вбивстві. Він отримав максимальне покарання — 15 років позбавлення волі.

У Харкові чоловік балетмейстерки отримав 15 років за вбивство та спробу приховати злочин
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, чоловіка харківської балетмейстерки засудили до 15 років за вбивство та спробу приховати злочин. 
 
Жорстоке вбиство сталося в лютому 2024 року в Харкові. 17 лютого правоохоронці отримали повідомлення від матері балетмейстерки про зникнення доньки. Жінка перестала відповідати на дзвінки, а у месенджерах її поведінка здалась дивною.
 
Слідство встановило, що між балетмейстеркою та її чоловіком виникли проблеми у стосунках, вони готувалися до розлучення. За кілька днів до звернення матері, чоловік приїхав до дружини нібито забрати особисті речі. Через ревнощі він підозрював її у зраді та відстежував її повідомлення. Під час сварки чоловік завдав ножових поранень, від яких жінка померла.
 
Для приховання злочину чоловік розчленував тіло: кисті рук та голову помістив у пакет, тулуб — у валізу. Потім прибрав квартиру, а залишки тіла спробував спалити у льосі дачного кооперативу, обливши паливом та накривши автомобільними шинами. Однак полум’я не пошкодило тіло повністю.
 
Щоб створити ілюзію, що дружина жива, обвинувачений пересував її телефон містом та відповідав на повідомлення.
 
Чоловіка затримали, він перебував під вартою й визнав провину у вбивстві. Досудове розслідування здійснювали слідчі Харківського РУП №3 ГУНП у Харківській області під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.
 
За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові підлітка підозрюють у вбивстві людини.
