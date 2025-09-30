    
30.09.2025  11:45   Віталій Хіневич

Стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 6,5%, при цьому кількість хворих на COVID-19 знизилась.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 39 тижні 2025 року (з 22.09.2025 по 28.09.2025) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіло 3252 особи, з них 1259 (38,7%) – діти віком до 17 років.
 
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 6,5%, при цьому кількість хворих на COVID-19 знизилась     (447 осіб проти 661). Рівень захворюваності вище минулорічного на 46,2%.
 
У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 13,7%, з них 55 дітей (12,3%). Інтенсивний показник захворюваності на 100 тис. населення складає 17,3.
 
Госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 175 осіб, з них хворих на COVID-19 – 83 (47,4%).
 
За даними вірусологічного моніторингу обстежено 332 хворих, позитивні результати виявлено у 55 осіб, з них у 50 (91,0%) виявлено вірус SARS-CoV-2.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 30 вересня.
 
Тэги:  медицина, харків
