Стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 6,5%, при цьому кількість хворих на COVID-19 знизилась.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 39 тижні 2025 року (з 22.09.2025 по 28.09.2025) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань COVID-19, захворіло 3252 особи, з них 1259 (38,7%) – діти віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається незначне зростання захворюваності на 6,5%, при цьому кількість хворих на COVID-19 знизилась (447 осіб проти 661). Рівень захворюваності вище минулорічного на 46,2%.

У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 13,7%, з них 55 дітей (12,3%). Інтенсивний показник захворюваності на 100 тис. населення складає 17,3.

Госпіталізовано до інфекційних стаціонарів 175 осіб, з них хворих на COVID-19 – 83 (47,4%).

За даними вірусологічного моніторингу обстежено 332 хворих, позитивні результати виявлено у 55 осіб, з них у 50 (91,0%) виявлено вірус SARS-CoV-2.

