29.09.2025  10:09   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово припинять газопостачання у Новобаварському районі

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть підготовчі роботи на газових мережах.

У Харкові 1 жовтня тимчасово припинять газопостачання: адреси

Як повідомляє РЕДПОСТ, в середу, 1 жовтня 2025 року, у Новобаварському районі Харкова спеціалісти Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів за адресами: вул. Дмитрівська, будинки 19-А, 19 та 19/2. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними під час виконання робіт.

Після завершення робіт і обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання будинки підключать до мережі відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Харківська філія «Газмережі» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що тимчасово призупиняється розподіл газу в селі Ліманівка

 

Тэги:  газ, харків
