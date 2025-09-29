29.09.2025 10:09 Рита Парфенова

У Харкові тимчасово припинять газопостачання у Новобаварському районі

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть підготовчі роботи на газових мережах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в середу, 1 жовтня 2025 року, у Новобаварському районі Харкова спеціалісти Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів за адресами: вул. Дмитрівська, будинки 19-А, 19 та 19/2. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними під час виконання робіт.

Після завершення робіт і обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання будинки підключать до мережі відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.

Харківська філія «Газмережі» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.

