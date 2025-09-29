У Харкові тимчасово припинять газопостачання у Новобаварському районі

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть підготовчі роботи на газових мережах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в середу, 1 жовтня 2025 року, у Новобаварському районі Харкова спеціалісти Харківської міської філії «Газмережі» проводитимуть роботи з підготовки системи газопостачання до осінньо-зимового періоду.
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання для споживачів за адресами: вул. Дмитрівська, будинки 19-А, 19 та 19/2. Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними під час виконання робіт.
Після завершення робіт і обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання будинки підключать до мережі відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання.
Харківська філія «Газмережі» просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння.
