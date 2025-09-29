29.09.2025 10:39 Рита Парфенова

Харківські патрульні за вихідні зафіксували понад 250 порушень ПДР

Протягом вихідних патрульні Харкова опрацювали 592 виклики та зафіксували 246 порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляє РЕДПОСТ, за вихідні дні патрульна поліція Харкова опрацювала 592 виклики. Під час рейдів правоохоронці виявили 53 водіїв із ознаками сп’яніння та 10 осіб, ймовірно, причетних до зберігання наркотичних речовин.

Крім того, патрульні зафіксували 260 адміністративних правопорушень, із яких 246 стосувалися порушень правил дорожнього руху.

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил безпеки на дорогах та нагадують про відповідальність за керування у стані сп’яніння.

