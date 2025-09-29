    
29.09.2025  10:50   Рита Парфенова

Поліція Харкова затримала серійного крадія дорогого алкоголю та цигарок

Поліція Харкова повідомила чоловіку про підозру у вчиненні 13 крадіжок з торгових центрів.

У Харкові чоловік підозрюється у 13 крадіжках із торговельних центрів

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова встановили особу та повідомили про підозру чоловіку, причетному до серії крадіжок у торговельних центрах міста. Зловмисник викрадав алкоголь та цигарки, завдаючи власникам значних збитків.

Протягом двох місяців до відділу поліції № 1 Харківського РУП надходили повідомлення про майнові злочини. Під час розслідування встановлено, що підозрюваний – раніше неодноразово судимий за майнові злочини чоловік. Його причетність доведена до 13 крадіжок загальною вартістю понад 60 тисяч гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Підозрюваному офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

