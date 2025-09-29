Поліція Харкова затримала серійного крадія дорогого алкоголю та цигарок

Поліція Харкова повідомила чоловіку про підозру у вчиненні 13 крадіжок з торгових центрів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харкова встановили особу та повідомили про підозру чоловіку, причетному до серії крадіжок у торговельних центрах міста. Зловмисник викрадав алкоголь та цигарки, завдаючи власникам значних збитків.
Протягом двох місяців до відділу поліції № 1 Харківського РУП надходили повідомлення про майнові злочини. Під час розслідування встановлено, що підозрюваний – раніше неодноразово судимий за майнові злочини чоловік. Його причетність доведена до 13 крадіжок загальною вартістю понад 60 тисяч гривень.
За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), що передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.
Підозрюваному офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що зловмисники пограбували житловий будинок у Харківській області.
Комментариев: 0
Сьогодні варто звертати увагу на дрібниці та прислухатися до інтуїції. Нові знайомства та несподівані події можуть відкрити перспективи.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Цього дня нагадують про необхідність дбати про «мотор» організму.
влажность:
давление:
ветер: