    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові затримали водія, який скоїв смертельну ДТП
22.09.2025  18:50   Віталій Хіневич

У Харкові затримали водія, який скоїв смертельну ДТП

Кермувальник Volkswagen LT 46 в районі регульованого пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Від отриманих травм 52-річний постраждалий загинув на місці. Подія сталася вранці 22 вересня по вулиці Полтавський шлях.
 
33-річного водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Volkswagen збив на смерть пішохода на Полтавському шляху в Харкові.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.09 Надзвичайні події У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував хабар 22.09 Надзвичайні події У Харківській області через неприязнь підпалили житло 22.09 Надзвичайні події У Харкові чоловік чинив домашнє насильство щодо 73-річної жінки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 