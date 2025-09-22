22.09.2025 18:50 Віталій Хіневич

У Харкові затримали водія, який скоїв смертельну ДТП

Кермувальник Volkswagen LT 46 в районі регульованого пішохідного переходу здійснив наїзд на пішохода.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Від отриманих травм 52-річний постраждалий загинув на місці. Подія сталася вранці 22 вересня по вулиці Полтавський шлях.

33-річного водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

