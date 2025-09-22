У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував хабар

Під час патрулювання території Нововодолазької громади працівники поліції зупинили автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував мешканець селища Нова Водолага.
Залишайтеся спокійними: сьогоднішній день може бути напруженим і сповненим конфліктів. Уникання суперечок допоможе зберегти емоційну рівновагу, а переможе саме той, хто вирішить не брати участі в конфліктах.
Зранку харківське небо буде чистим і ясним, та таким залишиться до вечора. Опадів не прогнозують.
Щороку 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави.
