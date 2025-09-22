22.09.2025 18:25 Віталій Хіневич

У Харківській області порушник правил дорожнього руху пропонував хабар

Під час патрулювання території Нововодолазької громади працівники поліції зупинили автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував мешканець селища Нова Водолага.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Водій порушив правила дорожнього руху - керував транспортним засобом, не пристебнувшись ременем безпеки.

У ході спілкування правоохоронці помітили у 55-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. На зауваження поліцейських порушник почав пропонувати «вирішити питання на місці» та запропонував 500 євро.

Інспектори попередили водія про кримінальну відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі. Однак чоловік наполягав на своїй пропозиції.

За фактом події відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Порушнику повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

