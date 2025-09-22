    
Новини Харкова Дороги та транспорт На деяких перехрестях вулиці Клочківської тимчасово заборонять рух транспорту
22.09.2025  18:00   Віталій Хіневич

На деяких перехрестях вулиці Клочківської тимчасово заборонять рух транспорту

Рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Клочківської з вул. Лопанською буде заборонений з 9:00 23 вересня до 17:00 24 вересня.

 
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з облаштуванням верхнього покриття трамвайних колій на переїздах, передає РЕДПОСТ.
 
Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя вул. Клочківська - вул. Херсонська та інші прилеглі місця.
 
Крім того, з 9:00 25 вересня до 17:00 26 вересня буде заборонений рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вул. Клочківської з вул. Херсонською. Об’їзд ділянки здійснюватиметься через перехрестя вул. Клочківська - вул. Лопанська та іншими прилеглими місцями.
 
