22.09.2025 17:30 Віталій Хіневич

Як вереснева погода у Харківській області впливає на сільськогосподарську галузь

Упродовж другої декади вересня на території Харківської області тривало метеорологічне літо.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погодні умови для завершення вегетації та збирання пізніх культур були переважно задовільними.

Через дефіцит опадів на переважній частині області, поповнення запасів продуктивної вологи не відбувалося, орний шар ґрунту залишався майже сухим або зовсім сухим. Такі умови призводили до утримання ґрунтової засухи.

Лише в північно-західному районі, де наприкінці декади пройшли ефективні дощі, зволоження верхнього шару ґрунту було на рівні достатнього (25 мм продуктивної вологи).

На окремих площах північно-східного та південно-західного районів господарства вносили добрива та розпочали сівбу озимої пшениці.

