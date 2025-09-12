12.09.2025 14:35 Віталій Хіневич

У Харківській області кіт, інфікований сказом, вкусив людину

На подвір’ї дивчину покусало кошеня, яке через два тижні загинуло.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпродспоживслужбу в Харківській області.

До Зміївської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини 8 вересня звернулась мешканка села Лиман. Вона повідомила, що 25 серпня на подвір’ї її онуку покусало кошеня, яке через два тижні загинуло.

Під час епізоотологічного обстеження встановлено, що дівчину вкусило кошеня віком близько 3-4 місяців, яке не було щеплене проти сказу.

За словами заявниці її онука побачила на подвір’ї кошеня і спробувала взяти його на руки. У цей момент тварина вкусила її за кисть правої руки. Надалі кошеня не проявляло агресії, вживало корм і воду, однак господарка знайшла тварину на подвір’ї без ознак життя.

Того ж дня ветфахівці відібрали патологічний матеріал для лабораторного дослідження. В загиблого кошеняти було підтверджено захворювання на сказ.

У домогосподарстві виявлено та проведено вимушену вакцинацію 2 домашнім тваринам: 1 собака та 1 кіт.

Потерпіла звернулась за допомогою до лікаря травматолога-рабіолога для огляду ран та призначення курсу антирабічних щеплень.

Відповідно до вимог Закону України «Про ветеринарну медицину», рішенням засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чугуївській районній військовій адміністрації Харківської області були введені карантинні обмеження на територію с. Лиман і прилеглі польові та лісові угіддя. Також затверджено План комплексних заходів з метою ліквідації осередку сказу тварини.

