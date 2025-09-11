11.09.2025 16:45 Віталій Хіневич

У селі Романівка зафіксували випадок сказу

Тварина відмовлялася від корму, була пригнічена, спостерігалося бутіння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Держпродспоживслужбу в Харківській області.

Мешканка села Романівка Зачепилівської громади 3 вересня звернулася до Зачепилівської дільниці ветеринарної медицини Берестинської районної державної лікарні ветеринарної медицини через захворювання телички віком 4,5 місяця.

За словами власниці, ознаки хвороби з’явилися 1 вересня: тварина відмовлялася від корму, була пригнічена, спостерігалося бутіння. Надвечір 8 вересня теличка загинула.

Спеціалісти доставили зразки до Харківської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для дослідження на сказ. Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного матеріалу встановлено захворювання телиці на сказ.

Власники тварини отримують антирабічну допомогу.

Рішенням місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії при Зачепилівській селищній раді від 10.09.2025 року в с. Романівка введено карантинні обмеження. Крім того, затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації сказу в неблагополучному населеному пункті.

Фахівці Зачепилівської дільниці ветеринарної медицини здійснюють подвірні обходи та вакцинацію проти сказу всіх сприятливих тварин, а також проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо профілактики та недопущення поширення захворювання.

