    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти намагаються зламати спротив оборонців шости селищ Харківщини
11.09.2025  16:36   Дмитро Колонєй

Окупанти намагаються зламати спротив оборонців шости селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Намагаються прорвати оборону шости селищ окупанти: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Одрадного, три ворожі атаки тривають до цього часу.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

  • На Куп’янському напрямку тривають два бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині зафіксовано 20 бойових зіткнень на двох напрямках.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Надзвичайні події СБУ затримала колаборантку з Куп’янського району, яка працювала на окупантів 11.09 Надзвичайні події Ворог атакував службовий автомобіль поліції на Куп’янщині 11.09 Надзвичайні події Екологи оцінили збитки від пожежі після атаки дрона на складі «АТБ» під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 