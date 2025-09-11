11.09.2025 16:36 Дмитро Колонєй

Окупанти намагаються зламати спротив оборонців шости селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 11 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська та в напрямку Одрадного, три ворожі атаки тривають до цього часу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

На Куп’янському напрямку тривають два бойові зіткнення. Всього з початку доби ворог чотири рази йшов уперед на позиції наших захисників у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та в напрямку Курилівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині зафіксовано 20 бойових зіткнень на двох напрямках.