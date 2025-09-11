    
11.09.2025  08:20   Рита Парфенова

На Харківщині зафіксовано 20 бойових зіткнень на двох напрямках

Сили оборони протягом доби відбили атаки російських військ у районах Вовчанська, Амбарного, Одрадного, Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак противника. Найбільш інтенсивні бої тривали поблизу Вовчанська, а також у районах Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку сили оборони зафіксували чотири спроби штурму. Російські війська намагалися просунутися біля Мирного, Куп’янська та села Борівська Андріївка, однак усі атаки були відбиті.

мапа генштаб зсу

Загалом протягом доби на цих ділянках фронту відбулося 20 бойових зіткнень. Українські підрозділи тримають оборону та не дозволяють противнику покращити тактичне становище.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони стримують атаку загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини.

Тэги:  генштаб, харків, армія, агрессия россии
