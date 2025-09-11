На Харківщині зафіксовано 20 бойових зіткнень на двох напрямках

Сили оборони протягом доби відбили атаки російських військ у районах Вовчанська, Амбарного, Одрадного, Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 16 атак противника. Найбільш інтенсивні бої тривали поблизу Вовчанська, а також у районах Амбарного та Одрадного.
На Куп’янському напрямку сили оборони зафіксували чотири спроби штурму. Російські війська намагалися просунутися біля Мирного, Куп’янська та села Борівська Андріївка, однак усі атаки були відбиті.
Загалом протягом доби на цих ділянках фронту відбулося 20 бойових зіткнень. Українські підрозділи тримають оборону та не дозволяють противнику покращити тактичне становище.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони стримують атаку загарбників на Куп'янському напрямку Харківщини.
Комментариев: 0
Зірки схиляють йти за бажаннями, але важливо не втратити контроль. Флірт із близькою людиною подарує гарний настрій.
З самого ранку у Харкові очікується прояснення, день мине без опадів.
11 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, започаткований у 2008 році на честь жертв теракту 11 вересня 2001 року.
влажность:
давление:
ветер: