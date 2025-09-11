11.09.2025 07:30 Рита Парфенова

11 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

11 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, започаткований у 2008 році на честь жертв теракту 11 вересня 2001 року.

11 вересня 2001 року 19 терористів "Аль-Каїди" захопили чотири пасажирські літаки в США. Два літаки влучили у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій – у Пентагон, а четвертий впав у штаті Пенсильванія після боротьби пасажирів з терористами. Загалом унаслідок терактів загинули майже три тисячі осіб, ще шість тисяч були поранені.

Православні свята та народні прикмети

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобної Феодори Олександрійської Молодшої, яка жила наприкінці V століття.



До святої Феодори звертаються в молитвах із проханням про терпіння й силу, щоб подолати труднощі, а також прощення та щире покаяння. У народних традиціях цей день пов’язували з прибиранням садів і палісадників, а пасічники саме тоді готували бджіл до зимівлі. Жінки ж збиралися гуртом на “капусняки”: рубали капусту, квасили її, готували голубці та капусняк.



Прикмети, пов’язані з Федорою, радять утриматися від значних покупок, нових починань і лінощів. Вважалося, що розбитий скляний посуд віщує родинні сварки. Також цього дня не варто робити пропозицій чи свататися, адже час вважається несприятливим для важливих рішень у коханні.



За Юліанським календарем, 11 вересня православні вшановують траурний день – страту святого пророка Іоанна Хрестителя (Предтечі).



В давнину у день Головосіка було прийнято варити картоплю в «мундирах», а хліб відламували руками. Їли лише пісні страви або зовсім відмовлялися від трапези. Вважалося, що з цього дня осінь змінює літо, і погода починає погіршуватися.



Цього дня не рекомендують влаштовувати весілля.



Варто відмовитися від стрижки та манікюру.



Окрім цього, не варто цього дня одягати червоний одяг.

Також цього дня

В 1862 народився О. Генрі (справжнє ім'я Вільям Сідні Портер), американський письменник, великий майстер сюжетної логічної петлі.



1864 – народився Павло Грабовський, український письменник, поет («Пролісок», «З Півночі», «Кобза»).



1888 – на відкритті промислової виставки в Торонто зроблено перший у світі запис людського голосу.



1927 – землетрус на Південному березі Криму, що призвів до численних руйнувань від Севастополя до Феодосії; саме цей землетрус потрапив у сюжет роману «Дванадцять стільців».



1940 – народився Браян Де Пальма, американський кінорежисер («Обличчя зі шрамом», «Недоторканні», «Керрі», «Шлях Карліто», «Місія: нездійсненна»).



1943 – створено державний український хор імені Г. Верьовки.



1944 – Друга світова війна: американські підрозділи першими із військ країн антигітлерівської коаліції вступають на територію Німеччини.



1946 – проведено перший успішний сеанс мобільного телефонного зв'язку.



1952 – відбулася прем'єра Шостої симфонії С. Прокоф'єва.



1962 – "Бітлз" завершили запис свого першого синглу "Love Me Do/P.S I Love You".



1965 – народився Мобі (справжнє ім'я Річард Мелвілл Холл), американський музикант, представник сучасної рок-поп-сцени. У генеалогічному дереві його, до речі, був присутній сам Генрі Мелвілл, автор роману «Мобі Дік». Звідси, власне, співаком і було взято псевдонім.



1978 – народилася Ін-Грід (справжнє ім'я – Інгрід Альберіні), італійська співачка, композитор, аранжувальник.



1993 – у Києві відкрито пам'ятний знак жертвам голодомору.



1997 – Європейська конвенція з прав людини набула чинності для України.



2001 – український літак Ан-225 "Мрія" встановив світовий рекорд вантажопідйомності, піднявши в небо взвод українських танків.



2001 – у хмарочоси Світового торговельного центру в Нью-Йорку врізалися два літаки, керовані терористами. Внаслідок чого обидві вежі обрушилися, викликавши серйозні руйнування прилеглих будівель. Третій літак було направлено до будівлі Пентагону. Четвертий розбився у штаті Пенсільванія. Крім 19 терористів, внаслідок атак загинуло понад три тисячі людей, близько шести тисяч було поранено, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Також катастрофа забрала життя пожежників та поліцейських, завдяки зусиллям яких вдалося врятувати близько 30 тисяч людей.



2012 – розпочалися акції протесту в ісламських країнах у зв'язку з показом фільму «Невинність мусульман».



2015 – баштовий кран упав на мечеть Аль-Харам у Мецці та задавив на смерть 107 людей.

2022 – Дергачівська громада на Харківщині була звільнена від російської окупації.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій.

за Юліанським календарем: Ганна, Іван.